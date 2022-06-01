Втрат знову немає: у росії вразили новою брехнею про "спецоперацію"

На думку російського депутата, "спецоперація" йде за планом

росія, яка 98 днів веде повномасштабний наступ в Україні, практично не зазнає втрат на фронті.

Таким безглуздим коментарем відзначився голова комітету держдуми рф з оборони, генерал-полковник Андрій Картаполов. Росіянин заявив, що підхід до "спецоперації" було змінено, передають РИА Новости.

Картаполов розповів, що російська армія спочатку навіть не використовувала зброю в Україні. Але коли "російських солдатів почали розстрілювати, палити, захоплювати в полон", тактика і підхід "до самої суті операції" були змінені. За словами російського депутата, армія рф "майже перестала зазнавати втрат". Він пояснює це "зміною підходу до тактики ведення бойових дій".

"Ми практично перестали втрачати людей. Крайні цифри, які оприлюднено Міноборони в березні, — 1351 людина загиблих. З того часу дані не озвучувалися Міноборони і поясню чому. Нині, звичайно, є поранені, але такої кількості загиблих уже немає. І це результат зміни підходу до тактики ведення бойових дій", — заявив Картополов.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що росіяни втратили на війні понад 30 000 солдатів (дані за 1 червня).

Інфографіка втрат армії рф в Україні

Депутат також розповів, коли закінчиться "спецоперація". За його словами вона ("спецоперація") йде за планом і завершиться коли влада України "дозріє до переговорів".

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Раніше повідомлялося, що командувач військ окупантів в Україні кудись зник.

Нагадаємо, у Кремлі відповіли на питання про можливу анексію українських територій, які зараз перебувають під окупацією.