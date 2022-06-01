пєсков відповів на питання про можливість анексії українських територій

росія не полишає спроб анексувати українські землі, проте українці свою Батьківщину ділити ні з ким наміру не мають

Речник кривавого російського президента дмитро пєсков заявив, що рішення щодо майбутнього так званих "луганської та донецької народних республік", а також Херсонщини та Запоріжжя, які перебувають під окупацією рф, повинні приймати виключно їх мешканці.

Про це він сказав у середу, 1 червня, на черговому пресбрифінгу, відповідаючи на питання журналістів, чи погодиться президент російської федерації володимир путін із твердженням секретаря Генеральної ради "Єдиної росії" андрієм турчаком, що "лднр" та Херсонщина стовідсотково увійдуть до складу рф, — пише "Интерфакс".

"Ми неодноразово говорили, що люди самі повинні обирати своє майбутнє. Саме жителі двох держав – "лнр" і "днр", а також жителі територій – Запоріжжя та Херсонщини, саме вони мають приймати рішення про своє майбутнє. І ми не сумніваємося, що вони ухвалять правильне рішення ", — сказав кремлівський речник дмитро пєсков.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що через спроби російської федерації анексувати ще одну частину України, США прийняли рішення попередити ймовірні дії кремля та погодили новий пакет санкцій проти країни-агресора.

Тим часом, на 98-ий день війни з Україною російським окупантам вдалося захопити більшу частину міста Сєвєродонецьк, звідки противник намагатиметься просунутися в напрямку Бахмута, Соледара, а також, ймовірно, до Слов’янська і Краматорська. Блокада саме цих міст може дозволити загарбникам в подальшому просунутися в глиб східної частини України.