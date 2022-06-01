У США зробили неприємну для росії заяву через її плани анексувати Херсонщину

Штати й надалі планують підтримувати Україну у протистоянні нападнику

Сполучені Штати Америки планують вчергове посилити санкції проти російської федерації через її спроби встановити повний контроль над суверенними територіями української держави, зокрема, над Херсонською областю.

Про це напередодні заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, — пише Голос Америки. За словами американського представника, москва ймовірно, розглядає кілька підходів щодо визнання так званих "народних республік": повна окупація — як це було зроблено у Донецькій і Луганській областях або анексія, як росія зробила в Криму.

Оскільки відповідні сценарії, згідно з якими планує діяти агресор, вже не є ні для кого секретом, США вирішили забити на сполох та піти на випередження дій кремля.

Читайте також: Категорія Новини Росії путін підписав нахабний указ щодо жителів Херсонської та Запорізької областей лідер рф продовжує вести незаконні дії по відношенню до українських територій

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Прайс наголосив, що наразі отримується велика кількість повідомлень про те, у Херсонській області так звана "нова влада" силоміць змістила представників легітимної української влади і публічно закликає до включення регіону до складу російської федерації вже до кінця поточного року.

"Також, згідно з багатьма повідомленнями, росія змушує жителів Херсонської області прийняти рубль замість української валюти", – повідомив він.

Окрім цього, росія взяла під свій контроль не менше 25 радіопередавальних станцій в цій частині України, аби передавати проросійський медійний контент та зменшити антиросійські почуття українців та опір окупантам.

Не міг Вашингтон не помітити й візити високих російських чиновників до Херсону, які наголошують, що "Херсон залишиться в росії назавжди".

Читайте також: Категорія Новини Росії путінський сенатор заявив у Херсоні, що "росія тут назавжди" За його словами офіційний статус області в подальшому нібито визначатимуть жителі

Прайс зазначив, що росія також натякнула на те, що вона може створити "Херсонську народну республіку", провівши "сфабрикований референдум" за зразком тих, що вона проводила в Донецьку і Луганську, і на підставі яких вона проголосила їх "Донецькою" і "Луганською народними республіками".

росії бракує легітимності на цих територіях, бо українці чинять опір та відмовляються від співпраці з окупаційним режимом, а отже, її цілі на півдні України провалилися, вважає Прайс.

"Утримання Херсону силою, ймовірно, на думку кремля, створить сухопутний міст до Криму та надасть можливість проголосити "перемогу" для своєї внутрішньої аудиторії і виправдати загибель сотень тисяч людей, чиї життя забрала війна, яку розпочав путін за власним вибором", – підсумував Прайс, додавши, що США й надалі підтримуватимуть Україну у її обороні від противника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що так звана "нова влада" тимчасово окупованого міста Херсона заявила про те, що вже до кінця поточного року планує провести "референдум", аби приєднати область до складу російської федерації.