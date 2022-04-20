США ввели новые санкции против россии: в списке интересный олигарх

Список россиян попавших под санкции еще раз расширился

Министерство финансов США дополнило санкционный список против россии, внеся туда еще около 30 физических и 40 юридических лиц. В том числе новые ограничения коснулись и олигарха Константина Малофеева.

Об этом сообщает CNBC.

Новый пакет ограничительных мер затрагивает лиц, которые по убеждению ведомства помогают россии находить способы обойти уже введенные санкции.

В частности в "черный список" попал Транскапиталбанк, а также известный своей ролью в оккупации Крыма и частей Донбасса олигарх Константин Малофеев.

Кроме них США обратило внимание на компанию Bitriver, которая позиционирует себя, как крупнейший в мире экологически чистый производитель криптовалюты, поскольку она помогает россии монетизировать свой экспорт.

"Министерство финансов может и будет вводить санкции против тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против россии, поскольку они помогают поддерживать жестокую войну путина", — сказал заместитель министра Брайан Нельсон.

Что касается Малофеева, то он в 2014 году сыграл важную роль в поддержке террористов т.н. "ДНР", ведь именно его бывший консультант Александр Бородай стал первым "главой" квазиреспублики. Кроме того, олигарх не скрывал, что организовывал финансирование для оккупационных войск в Крыму и ОРДЛО. За это он стал одним из первых россиян, которые попали в санкционный список Запада.

Малофеев является владельцем сети отелей "Царьград", одноименного медиахолдинга, а также курорта "Ливадия" в оккупированном Крыму.

Как сообщалось ранее, в США ранее говорили, что намерены также ввести санкции против военно-промышленного комплекса россии, а также сфер, которые могут помогать ему функционировать. В частности это касается космических технологий и электроники.