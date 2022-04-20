США запровадили нові санкції проти росії: у списку цікавий олігарх

Список росіян, які потрапили під санкції, ще раз розширився

Міністерство фінансів США доповнило список санкцій проти росії, внісши туди ще близько 30 фізичних і 40 юридичних осіб. У тому числі нові обмеження торкнулися й олігарха Костянтина Малофєєва.

Про це повідомляє CNBC.

Новий пакет обмежувальних заходів зачіпає осіб, які, на переконання відомства, допомагають росії знаходити способи обійти вже введені санкції.

Зокрема до "чорного списку" потрапив Транскапіталбанк, а також відомий своєю роллю в окупації Криму та частин Донбасу олігарх Костянтин Малофєєв.

Крім них США звернула увагу на компанію Bitriver, яка позиціонує себе як найбільший у світі екологічно чистий виробник криптовалюти, оскільки вона допомагає росії монетизувати свій експорт.

"Міністерство фінансів може і вводитиме санкції проти тих, хто ухиляється, намагається ухилитися або допомагає ухилитися від санкцій США проти росії, оскільки вони допомагають підтримувати жорстоку війну путіна", — сказав заступник міністра Брайан Нельсон.

Щодо Малофєєва, то він у 2014 році відіграв важливу роль у підтримці терористів т.зв. "ДНР", адже саме його колишній консультант Олександр Бородай став першим "головою" квазіреспубліки. Крім того, олігарх не приховував, що організовував фінансування для окупаційних військ у Криму та ОРДЛО. За це він став одним із перших росіян, які потрапили до списку санкцій Заходу.

Малофєєв є власником мережі готелів "Царьград", однойменного медіахолдингу, а також курорту "Лівадія" в окупованому Криму.

Як повідомлялося раніше, у США раніше говорили, що мають намір також запровадити санкції проти військово-промислового комплексу росії, а також сфер, які можуть допомагати йому функціонувати. Зокрема це стосується космічних технологій та електроніки.