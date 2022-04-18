Рус

США починають задушення російської військової промисловості: подробиці

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
82
Російський ВПК може потрапити під удар США Новина оновлена 18 квітня 2022, 23:26
Російський ВПК може потрапити під удар США

Під удар може потрапити космічна галузь та постачання електроніки.

У США поділилися деталями щодо підготовки нового санкційного пакету проти росії. Він повинен торкнутися російського військово-промислового комплексу і порушити ланцюжок постачання.

Про це розповів заступник голови Мінфіну США Уоллі Адейемо.

За його словами, наступним етапом роботи його відомства стане виведення з ладу військової машини Росії для чого ведуться роботи над створенням перешкод для роботи ВПК та порушення ланцюжків постачання сировини.

Для цих цілей США використовують санкції та експортні обмеження, щоб залишити росію без необхідних для неї ресурсів

За словами Адейемо йдеться про сферу космосу, електроніки та інші, пов’язані з "оборонкою".

Як повідомлялося раніше, новий пакет санкцій готує і Європейський союз, який має намір запровадити обмеження проти російської банківської сфери. Крім того, у планах Європи таки запровадити нафтове ембарго.

Варто зазначити, що західні санкції вже вдарили по російській "оборонці", так недавно роботу зупинив "Ульяновський механічний завод", на якому, серед іншого, проводилися зенітно-ракетні комплекси "Бук". Причиною стало те, що після початку вторгнення росії в Україну німецькі компанії, які постачали УМЗ електронні компоненти, припинили з ним співпрацювати.

Теги:
#США #Росія #Санкції
Володимир Зеленський
Україна
Вступ України до ЄС: Зеленський повідомив, коли чекає на фінальний етап
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Вступ України до ЄС: Зеленський повідомив, коли чекає на фінальний етап
Дата публікації
Категорія
Російський десантний корабель "Цезар Куніков"
Знищено командира великого десантного корабля росії, який встиг "відзначитися" в Бердянську
Дата публікації
Категорія
Обстріляний Ізюм в Харківській області
Українські бійці звільнили ще кілька населених пунктів: що відомо
Дата публікації
Категорія
Гривні обіцяють стабільність, якщо війна не втрутиться
Чи чекати "валютних гойдалок" на чорному ринку після Великодня — прогноз експерта
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відбивати атаки російських загарбників
Війна - день 54: ЗСУ звільняють Харківщину, окупанти зі злості гатять ракетами