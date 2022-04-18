США починають задушення російської військової промисловості: подробиці

Під удар може потрапити космічна галузь та постачання електроніки.

У США поділилися деталями щодо підготовки нового санкційного пакету проти росії. Він повинен торкнутися російського військово-промислового комплексу і порушити ланцюжок постачання.

Про це розповів заступник голови Мінфіну США Уоллі Адейемо.

За його словами, наступним етапом роботи його відомства стане виведення з ладу військової машини Росії для чого ведуться роботи над створенням перешкод для роботи ВПК та порушення ланцюжків постачання сировини.

Для цих цілей США використовують санкції та експортні обмеження, щоб залишити росію без необхідних для неї ресурсів

За словами Адейемо йдеться про сферу космосу, електроніки та інші, пов’язані з "оборонкою".

Як повідомлялося раніше, новий пакет санкцій готує і Європейський союз, який має намір запровадити обмеження проти російської банківської сфери. Крім того, у планах Європи таки запровадити нафтове ембарго.

Варто зазначити, що західні санкції вже вдарили по російській "оборонці", так недавно роботу зупинив "Ульяновський механічний завод", на якому, серед іншого, проводилися зенітно-ракетні комплекси "Бук". Причиною стало те, що після початку вторгнення росії в Україну німецькі компанії, які постачали УМЗ електронні компоненти, припинили з ним співпрацювати.