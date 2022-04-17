ЄС готує новий пакет санкцій проти росії: по чому вдарять цього разу

Європа сподівається скоротити кількість доходів путіна

У неділю, 17 квітня, на 53-й день повномасштабної війни в Україні стало відомо, що Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти росії. Для західних політиків це буде вже шостий перелік обмежень, який застосують через кремлівську агресію.

Інформацію повідомляє Reuters.

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За словами керівниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, більша частина списку санкцій вдарить по російському банківському сектору. Окремо вона виділила "Сбербанк", який зараз "тримає" близько 37% всього фінансового ринку рф, — на нього Європа має "особливі" плани.

Також не обійдуть санкції стороною та енергетику, якою так стурбований Кремль. Швидше за все, Європа нарешті ухвалить рішення щодо нафтового ембарго. Буде воно повним чи частковим, поки невідомо, проте політики працюють над тим, аби обмеження на продаж російської нафти були у санкційному переліку.

"Головним пріоритетом [санкцій] є скорочення доходів путіна", — наголосила фон дер Ляєн.

Зазначимо, що вітчизняні експерти наголошують: неможливість транспортувати нафту та заг у західно-європейські країни для рф стане справжнім крахом економіки. Якщо такі санкції застосують, росія нарешті скоро втратить можливість фінансувати ведення війни проти України.

Також "Телеграф" писав, як обмеження щодо використання валюти в рф торкнулися звичайних жителів країни-агресора. Спойлер — багато хто намагався запасти готівкою доларами і євро, поки була така можливість.