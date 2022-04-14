Які санкції можуть зупинити росію: знаменитий економіст дав чітку відповідь

Введення ембарго на російські енергоносії допоможе закінчити війну.

Коли росія не зможе постачати нафту і газ до Західної Європи, вона зіткнеться із серйозними проблемами фінансування, яке необхідне для ведення війни в Україні.

Таку думку висловив економіст та один із авторів доповіді "План реконструкції України" Юрій Городниченко в інтерв’ю "Медузі".

Чому росії не виграти війну проти України?

На думку Городниченка, якщо росія не зможе отримувати доходи від експорту нафти та газу, вона опиниться у дуже важкому становищі. Складно продовжувати вести війну протягом тривалого періоду часу, якщо не буде ресурсів, щоб її фінансувати.

"Так що я думаю, що якщо щодо російського енергетичного сектора будуть введені санкції, це буде важливим фактором, який може сприяти закінченню цієї війни", — зазначив економіст.

На запитання можлива повна заборона на постачання російських нафти і газу в Європу Городниченко відповів: "Я думаю, що з ймовірністю в 90% це можливо, якщо ми побачимо нову Бучу, нові звірства або застосування хімічної зброї, або щось жахливе, так що неможливо буде обґрунтувати, чому ви хочете купувати енергоресурси з росії".

Варто зазначити, що деякі європейські чиновники наполягають на тому, що жорсткі санкції не дадуть бажаного ефекту.

Так, колишній головний економіст Світового банку Пенні Голдберг вважає, що санкції можуть бути контрпродуктивними і вони можуть спровокувати ще більше агресії з боку держави, щодо якої вони вводяться. На думку Голдберга, війну мають зупинити не санкції, а дипломатія.

Городниченко пояснює таку позицію вигодою європейських держав та згадує, що раніше дипломатія не змогла зупинити війну.

"Дипломатичні рішення обговорювалися знову і знову вже після того, як війна почалася, але це не спрацювало...Так що рішення лежить у площині торгових санкцій, енергетичного ембарго тощо", - додав економіст.

Довідка. Юрій Городниченко уродженець України, випускник Києво-Могилянської академії. Зараз авторитетний економіст, професор Каліфорнійського університету у Берклі. Один із десяти найцитованіших вчених-економістів світу за останні десять років. Керівник доповіді "План реконструкції України".

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