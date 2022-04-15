В росії паніка: люди поспішають запасатися валютою

Економічні санкції та внутрішні заборони змушують росіян нервувати

Російські громадяни на тлі цілковитого обвалу рубля, якому експерти прогнозують не найкраще майбутнє, почали активно знімати з депозитних рахунків валюту. Особлива активність припала на перші три тижні березня.

Про це свідчать дані Центробанку рф, пише "УНІАН".

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Як відомо, вклади можуть зберігатися не лише у національній, а й у закордонній валюті. Таким чином, саме рахунки з останніми росіяни активно "дерибанили" з початку повномасштабної війни з Україною. Попередні підрахунки свідчать, що на руках у росіян зараз близько 9,8 млрд доларів.

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Повідомляється, що після 9 березня російським регулятором банківської системи було запроваджено певні обмеження на використання іноземної валюти. Загалом росіяни отримали ліміт на зняття грошей лише до 10 тисяч доларів. Та й отримати фінанси могли лише ті клієнти банку, у яких депозити на валюту було відкрито до 9 березня.

Через місяць у рф вирішили потроху послабити свою політику і дозволили збільшити банкам ліміт в євро. Також із 18 числа росіянам знову буде доступна можливість купувати валюту готівкою у відділеннях. Ймовірно, це може ще більше збільшити бажання запастися доларами і не тільки

Тим часом фінансові експерти роблять невтішні прогнози для звичайних росіян щодо їхнього благополуччя найближчим часом. Звісно, що санкції та внутрішні обмеження, запроваджені російською владою, відчутно вдарять по гаманцю громадян.

Також "Телеграф" писав, чому в Курській області люди бояться торкатися російських рублів, коли мова заходить про купюри в готівковому розрахунку.