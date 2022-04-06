"Тримати курс - божевілля": російському рублю обіцяють сумний кінець

Економічні експерти дають російському рублю вкрай невтішні прогнози

Відомий український економіст Михайло Кухар детально проаналізував ситуацію на валютному ринку російської федерації та повідомив, що буде з російським рублем у поточному, 2022 році.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Економічний огляд ситуації, яка склала в росії через впровадження санкцій, фахівець оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі.

За словами Кухаря, валютний ринок російської федерації має вкрай обмежений "майданчик" торгів, де продавці валюти-експортери вимушені продавати близько 80% свого фінансового виторгу. Що стосується імпортерів, то вони до так званих "майданчиків" не допущені або адміністративно обмежені у його купівлі.

Нерезиденти – взагалі тотально позбавлені можливості купити валюту за рублі включно по 3 вересня, проте, навіть придбана дотепер за рублі валюта, яка перебуває на розрахункових рахунках не санкційних банківських установ, підпорядковується певним обмеженням задля транскордонних платежів.

Якщо розглядати питання зі сторони простих жителів російської федерації, то ситуація є в рази гіршою, адже росіянам заборонено купувати або знімати у валютних депозитів більше 10 тисяч доларів на місяць.

Експерт переконаний, що центробанк рф й надалі намагатиметься укріпити національну валюту, адже мусить виконувати функцію не ринкового індикатора, а конфіскаційного механізму, за допомогою якого уряд матиме змогу вигідніше скуповувати валюту в експортерів за заниженими цінами.

Станом на сьогоднішній день, запевняє економіст, котирування комерційного продажу доларів для фізичних осіб у банках зменшилася з 120-150 до 100-110 RUB/USD. У ситуації, що склалася, росіяни, які є клієнтами банків рф, не в змозі зняти зі своїх рахунків більше, аніж 10 тисяч доларів на місяць, їм заборонено розрахуватись у валюті за будь-які товари або послуги за кордоном, а також здійснювати транскордонні платежі не порушуючи валютне законодавство.

За словами Кухаря, міжбанківський валютний ринок знизився в обсягах з початку війни та обмежений із $20 до $2 млрд на торговий день, для інших експортерів з росії доступ до валюти став нижчим практично у 20 разів. Наразі лише 5% постачальників імпорту мають можливість придбати потрібну валюту для придбання товарів, обладнання або комплектуючих.

"Всі спостерігачі сходяться на думці, що довго штучно зміцнювати карбованець рф не вдасться. "Тримати довоєнний курс "спалюючи" по 40 млрд дол. резервів на місяць на інтервенції — це божевілля, яке не зможе продовжитися більше 2-3 місяців"", — підсумував економіст, посилаючись на відомості представника одного з банків у лондонському Сіті, який давно працює з росією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український економічний експерт Михайло Кухар дав невтішний прогноз для гаманців простих жителів росії після падіння економіки через впровадження жорстких санкцій країнами Заходу.