На простих людей чекають великі проблеми: економіст дав невтішний прогноз для росіян

Експерт розповів, що чекає на простих жителів росії після падіння економіки в країні

Відомий український економіст Михайло Кухар розповів, як ситуація, яка останнім часом склалася на валютному ринку російської федерації, може болісно вдарити по гаманцях звичайних жителів країни.

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Як на своїй сторінці у соцмережі написав фахівець, за прогнозами провідних інвестиційних банків світу, експорт енергоносіїв у 2022 році може принести росії на третину більше, ніж у минулому році: $321 млрд проти тогорічних $244 млрд. Проте, що стосується імпорту, то Кухар переконаний, що він на території росії у 2022 році відчутно "просяде", можливо навіть до 50% у порівнянні з минулорічним.

Окрім того, через війну прогнозується значний профіцит платіжного балансу рф — $200-240 млрд. Варто відзначити, що за довоєнні січень та лютий профіцит платіжного балансу вже склав $39 млрд (за весь 2021 рік – $122 млрд).

Втрати валового внутрішнього продукту росії, згідно з прогнозами банків "IMF" та "Deutsche Bank" у 2022 році від 10 до 14% виглядають вкрай оптимістично, запевняє економіст. За його словами, якщо виходити з ринкового курсу у 200 RUB/USD, про що раніше заявив американський президент Джо Байден і про що свідчить падіння у 10 разів обсягів міжбанківського ринку валюти у москві, то ВВП росії у 2022 році в доларовому еквіваленті, при вирівнюванні курсу до середньорічного значення в 150 RUB/USD впаде більш ніж на 50%.

Економіст наголошує, що такі зміни одразу потягнуть за собою зниження рівня середнього доходу громадян в країні аж на 69%, тобто приблизно до 350-375 доларів на місяць.

"І це без сценарію "дефолту росії" або каскадного банкрутства банківської системи, що загрожує втратою заощаджень більшості населення", — додав Кухар.

Раніше "Телеграф" зібрав думку провідних експертів, які детально розібрали кілька питань, щодо подальшої долі російської економіки після впровадження жорстких санкційних пакетів Заходу.