Євросоюз озвучив нові санкції проти росії — ембарго нафти та газу поки що не буде

У ЄС запровадять заборону на імпорт вугілля з рф

Після вбивств мирних жителів російськими військовими на Київщині Єврокомісія пропонує заборонити імпорт російського вугілля і захід суден у порти Євросоюзу. Як повідомляє "Телеграф", про це передає Reuters.

У вівторок, 5 квітня, Єврокомісія виступила з пропозицією щодо нового пакету санкцій щодо росії, яка розв’язала повномасштабну війну на території України.

Так, ЄС заборонить російським судам заходити до портів Євросоюзу.

Також повідомляється про заборону експорту в рфнапівпровідників, машин і транспортного обладнання, йдеться про суму в 10 мільярдів євро.

Крім того, в ЄС мають намір припинити участь російських компаній у держзакупівлях у Євросоюзі, як і будь-яку фінансову підтримку для російських держорганів.

Зокрема, новий пакет санкцій передбачає заборону імпорту вугілля з росії. Йдеться про суму 4 мільярди євро на рік. Крім того, буде запроваджено повну заборону на операції з чотирма "ключовими російськими банками".

Тоді як блок із 27 країн припинить імпорт російської деревини та цементу, а також морепродуктів і спиртних напоїв на загальну суму близько 5,5 мільярдів євро на рік.

Додамо, що йдеться про заборону на роботу в ЄС транспортним компаніям як з росії, так і з Білорусі.

Зазначається, що Євросоюз продовжить розробляти нові санкції проти Росії, серед яких заборона імпорту російської нафти.

За словами голови виконавчої влади Євросоюзу Урсули фон дер Ляйєн, військові злочини росіян на окупованих територіях на Київщині не повинні залишитися без відповіді. У зв’язку з оприлюдненими фактами про звірства, вчинені військовими путіна в Бучі та інших містах, в ЄС мають намір посилити санкційний тиск на країну-терориста росію.

Нагадаємо, раніше з’являлася інформація про те, що новий пакет європейських санкцій може обмежити лізинг літаків, імпорт і експорт виробів із сталі та предметів розкоші. Тим часом, в Україні наголошують – цього замало, і головним санкційним ударом по країні-агресору має бути пряме ембарго на всі енергоресурси, чи непрямі заходи – закриття портів для товарів.