Евросоюз озвучил новые санкции против россии - эмбарго нефти и газа пока не будет

В ЕС введут запрет на импорт угля из рф

После убийств мирных жителей российскими военными на Киевщине Еврокомиссия предлагает запретить импорт российского угля и заход судов в порты Евросоюза. Как сообщает "Телеграф", об этом передает Reuters.

Во вторник, 5 апреля, Еврокомиссия выступила с предложением по новому пакету санкции в отношении россии, развязавшей полномасштабную войну на территории Украины.

Так, ЕС запретит российским судам заходить в порты Евросоюза.

Также сообщается о запрете экспорта в рф полупроводников, машин и транспортного оборудования, речь идет о сумме в 10 миллиардов евро.

Кроме того, в ЕС намерены прекратить участие российских компаний в госзакупках в Евросоюзе, как и любую финансовую поддержку для российских госорганов.

В частности, новый пакет санкций предусматривает запрет на импорт угля из россии. Говорится о сумме 4 миллиарда евро в год. Помимо прочего, будут введен полный запрет на сделки с четырьмя "ключевыми российскими банками".

Тогда как блок из 27 стран прекратит импорт российской древесины и цемента, а также морепродуктов и спиртных напитков на общую сумму около 5,5 миллиардов евро в год.

Добавим, что говорится про запрет на работу в ЕС транспортным компаниям как из россии, так и из Белоруси.

Отмечается, что Евросоюз продолжит разрабатывать новые санкции против рф, среди которых запрет импорта российской нефти.

По словам главы исполнительной власти Евросоюза Урсулы фон дер Ляйен, военные преступления россиян на оккупированных территориях в Киевской области не должны остаться без ответа. В связи обнародованными фактами о зверствах, учиненных военными путина в Буче и других городах, в ЕС намерены усилить санкционное давление на страну-террориста россию.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что новый пакет европейских санкций может ограничит лизинг самолетов, импорт и экспорт изделий из стали и предметов роскоши. Тем временем, в Украине подчеркивают – этого мало, и главным санкционным ударом по стране-агрессору должно быть прямое эмбарго на все энергоресурсы, или косвенные меры — закрытие портов для товаров.