Европа и США готовят новый удар по россии: что известно о новых санкциях

Запад осудил россию за зверства в Буче и готовит новые санкции.

После того, как весь мир узнал о зверствах российских войск против мирного населения в Буче и других городах Украины, Запад заговорил о новых санкциях против россии.

Так, в Европейском союзе намерены ввести дополнительные санкции. В связи с этим проведут заседание Европейского Совета 6 апреля.

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О том, какие сферы попадут под ограничения пока не разглашается, но по слухам могут затронуть импорт и экспорт авиатоплива

По данным источников CNBC, новый пакет европейских санкций, вероятно, ограничит лизинг самолетов, а также импорт и экспорт изделий из стали и предметов роскоши.

Кроме того, некоторые страны собираются полностью изолироваться от россии. В ближайшие несколько суток Польша, Латвия, Литва и Эстония приступят к процессу полной транспортной изоляции от россии. Границы с рф и беларусью будут полностью закрыты, в результате чего автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными.

Что касается эмбарго на энергоносители, то пока все неоднозначно.

Новый пакет санкций может включить ограничения против нефти и угля, но не все страны готовы поддержать полный запрет российского импорта, поэтому в ЕС обсуждают альтернативный вариант.

Так, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа, несмотря на очередной виток обострения.

"Если бы полное эмбарго остановило бы эту войну, то тогда бы мы это незамедлительно сделали", — приводит слова главы МИД издание Welt.

В свою очередь Польша открыто назвала Германию страной, которая не дает ЕС усилить санкции против россии.

"Любой читающий стенограммы прекрасно знает, что Германия является главным тормозом санкций", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В США заявили, что новые санкции против россии объявят уже на этой неделе. Как заявил советник президента США Джейк Салливан, Вашингтон согласовывает с союзниками и партнерами точные параметры новых санкций.

Как сообщают источники приближенные к Белому дому, США отменили свое разрешение на оплату долга с арестованных счетов россии. Таким образом, президенту рф владимиру путину придется выбирать: истощать оставшиеся неарестованные резервы, тратить валютную выручку или же признать дефолт страны.

Отметим, что украинские власти продолжают настаивать, что санкций против рф недостаточно. Чтобы обрушить экономику россии и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для товаров (85% нефти – танкеры).

Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров активизироваться насчет передачи оружия для Украины.