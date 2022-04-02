Зеленский снова заговорил про Украину в НАТО: "Мы не слабое государство"

Членство в НАТО остается пунктом, который нравится Украине, но категорично не приемлет рф

Украина стала бы отличным дополнением для НАТО, если бы Альянс всерьез решил рассмотреть вероятность нашего членства, уверен президент Владимир Зеленский. Политик говорит, что наше государство не является слабым, и достойный отпор, который мы даем российской армии уже который день, лишь подтверждает этот тезис.

Украинский лидер снова завел разговор за НАТО в интервью с журналистами американского Fox News.

Почему россии не выиграть войну с Украиной?

По словам Зеленского, он считает отказ Североатлантического Альянса от принятия Украины в свои ряды ошибкой. Все потому, что наша страна способна только укрепить этот союз, о чем свидетельствует наша серьезная и готовая обучаться в краткие сроки армия.

"Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО… Мы дополнение, мы локомотив. Думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Вместе с этим он добавил, что надеется на поддержку "ведущих стран мира" насчет обязательств, есди Украина и рф таки заключат договор о деэскалации военных действий. До этого же политик ждет помощи, в том числе техникой и вооружением.

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Зеленский подчеркивает: украинские военнослужащие уже не требуют бронежилеты или защитные каски. Они хотят получить оружие, причем тяжелое и современное.

"Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты, вы не можете нам дать F-18 или F-19 или что у вас есть, дайте нам старые советские самолеты", — призвал западных лидеров Зеленский. — Вот и все. Отдайте их мне в руки. Дай мне что-нибудь, чем я смогу защитить свое государство".

Напомним, что неделю назад в НАТО отказались прислушаться к Польше, которая предлагала помочь Украине благодаря введению миротворческого контингента в страну. Вероятно, в Альянсе испугались открытой конфронтации с рф, ведь в кремле заверили — продолжат войну даже с войсками НАТО.