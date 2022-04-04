Доступ в ЕС могут закрыть: Польша и страны Балтии начнут транспортную изоляцию от рф
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Европейские страны начинают изолироваться от россии и беларуси.
В ближайшие несколько суток Польша, Латвия, Литва и Эстония приступят к процессу полной транспортной изоляции от россии.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
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"На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение из рф и РБ. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", – написал он.
Такой процесс страны начнут в ближайшие 48-72 часа.
Найем пояснил, что границы с рф и беларусью будут полностью закрыты, в результате чего автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными.
Как известно, путь россии в Калининградскую область пролегает через Балтийские страны и Польшу. В случае изоляции область будет отрезанной от рф.
На западе и севере в россии останутся открытыми только границы с Финляндией и Норвегией.
Отметим, что необходимость торговой блокады россии и беларуси Евросоюз рассматривает спустя более месяца после начала масштабной войны россии против Украины.
Изначально транспортную блокаду устраивали активисты из Украины и Польши, массово блокирую грузовики, которые доставляют грузы из Европы в россию.
Власти Украины призывают к полной блокаде рф и запрете на доступ в порты для российских судов.
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