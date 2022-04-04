Доступ в ЕС могут закрыть: Польша и страны Балтии начнут транспортную изоляцию от рф

Европейские страны начинают изолироваться от россии и беларуси.

В ближайшие несколько суток Польша, Латвия, Литва и Эстония приступят к процессу полной транспортной изоляции от россии.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение из рф и РБ. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", – написал он.

Такой процесс страны начнут в ближайшие 48-72 часа.

Найем пояснил, что границы с рф и беларусью будут полностью закрыты, в результате чего автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными.

Как известно, путь россии в Калининградскую область пролегает через Балтийские страны и Польшу. В случае изоляции область будет отрезанной от рф.

На западе и севере в россии останутся открытыми только границы с Финляндией и Норвегией.

Польша и страны Балтии начнут изолироваться от россии и беларуси

Отметим, что необходимость торговой блокады россии и беларуси Евросоюз рассматривает спустя более месяца после начала масштабной войны россии против Украины.

Изначально транспортную блокаду устраивали активисты из Украины и Польши, массово блокирую грузовики, которые доставляют грузы из Европы в россию.

Власти Украины призывают к полной блокаде рф и запрете на доступ в порты для российских судов.