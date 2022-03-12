Фуры не пройдут: на польско-беларусской границе украинцы задерживают большегрузы (фото)

Украинцев фурами не испугаешь

На польско-беларусской границе в районе села Кукурыки блокируют грузовики из россии и Беларуси. Согласно сообщениям активистов, они пытаются ввести товары компаний, которые объявили о выходе с рынка рф.

Об этом написала на Facebook Ирина Земляная.

Кроме украинцев, к блокировке присоединились и поляки. Земляная написала, что их из одного из автомобилей назвали "нацистами". В ответ получили — средний палец.

Также активисты блокировки призывают перекрыть и переходы Бобровники и Кушницы, чтобы там также не проезжали фуры на русских и белорусских номерах.

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О том, что из Европы в россию гонят грузовики с подсанкционными товарами сообщили накануне. Об этом рассказал польский водитель. Товары, предварительно, загружают в Германии.

Ранее "Телеграф" писал, что из россии ушли многие компании, которые поставляли в рф современное оборудование, продукты питания и технику. Также на россию за вторжение в Украину были наложены санкции на поставку многих видов продукции, включая авиационные запчасти. Их также перестал поставлять в рф и Китай.