Фуры не пройдут: на польско-беларусской границе украинцы задерживают большегрузы (фото)
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Украинцев фурами не испугаешь
На польско-беларусской границе в районе села Кукурыки блокируют грузовики из россии и Беларуси. Согласно сообщениям активистов, они пытаются ввести товары компаний, которые объявили о выходе с рынка рф.
Об этом написала на Facebook Ирина Земляная.
Кроме украинцев, к блокировке присоединились и поляки. Земляная написала, что их из одного из автомобилей назвали "нацистами". В ответ получили — средний палец.
Также активисты блокировки призывают перекрыть и переходы Бобровники и Кушницы, чтобы там также не проезжали фуры на русских и белорусских номерах.
О том, что из Европы в россию гонят грузовики с подсанкционными товарами сообщили накануне. Об этом рассказал польский водитель. Товары, предварительно, загружают в Германии.
Ранее "Телеграф" писал, что из россии ушли многие компании, которые поставляли в рф современное оборудование, продукты питания и технику. Также на россию за вторжение в Украину были наложены санкции на поставку многих видов продукции, включая авиационные запчасти. Их также перестал поставлять в рф и Китай.
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