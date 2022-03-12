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Фури не пройдуть: на польсько-білоруському кордоні українці затримують великовантажники (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Люди закривають фурам проїзд Новина оновлена 12 березня 2022, 12:54
Люди закривають фурам проїзд

Українців фурами не злякаєш

На польсько-білоруському кордоні в районі села Кукурики блокують вантажівки з Росії та Білорусі. Згідно з повідомленнями активістів, вони намагаються запровадити товари фірм, які оголосили про вихід з ринку Росії.

Про це написала на Facebook Ірина Земляна.

Окрім українців, до блокування приєдналися й поляки. Земляна написала, що їх із одного з автомобілів назвали "нацистами". У відповідь отримали середній палець.

Також активісти блокування закликають перекрити і переходи Бобровники та Кушниці, щоб там також не проїжджали фури на російських та білоруських номерах.

Про те, що з Європи в росію женуть вантажівки з підсанкційними товарами, повідомили напередодні. Про це розповів польський водій. Товари, попередньо, завантажують у Німеччині.

Раніше "Телеграф" писав, що з росії пішли багато компаній, які постачали в рф сучасне обладнання, харчові продукти та техніку. Також на росію за вторгнення в Україну було накладено санкції на постачання багатьох видів продукції, включаючи авіаційні запчастини. Їх також перестав постачати в рф і Китай.

Теги:
#Кордон #Товари #Фури
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