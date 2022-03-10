Китай нанес неожиданный удар по россии

Последствия могут ощутить множество авиакомпаний внутреннего и внешнего воздушного сообщения

Международный остракизм россии подхватила следующая страна. Китай не будет поставлять в россию авиазапчасти. Из-за этого рф будет пытаться переориентироваться на рынки Турции, Индии и других стран.

Об этом заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов росавиации Валерий Кудинов российским СМИ.

В федеральном агентстве воздушного транспорта также не будут помогать компаниям искать поставщиков после отказа Китая, они должны делать это сами, задача росавиации будет только в легализации запчастей.

Отметим, что это уже второй серьезный удар по российской авиации после вторжения рф в Украину. Первым стал запрет на поставку самолетов для гражданских полетов, запчастей к ним, а также запрет на лизинг, страхование, обслуживание не только самолетов, но и вертолетов. Такие меры были приняты 26 февраля.

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Как ранее писал "Телеграф", состояние российской экономики серьезно пошатнулось из-за введенных санкций и решения кровавого диктатора владимира путина вторгнуться в Украину — российский рубль пробивает исторические минимумы на Московской бирже, а с рынка рф уходят международные компании или приостанавливают свою деятельность.