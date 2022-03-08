Крупнейшие в мире компании отказываются от нефти и газа из россии

Нефтяной гигант Shell и транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum прекратят закупки нефти из россии.

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell намерена поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В качестве первого шага компания прекратит все спотовые закупки нефти из россии.

В след за Shell о выходе с российского рынка заявила и транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum.

Ранее сообщалось, что нефтегазовый гигант Shell заявил о выходе из всех совместных с россией проектов из-за войны в Украине, но закупки нефти тайно продолжались.

После чего в компании объяснили причины, по которым она совершила покупку груза сырой нефти у РФ, а деньги обещали передать на помощь украинцам.

Отметим, что из-за полномасштабного нападения россии на Украину и последовавших за этим санкций крупнейшие международные компании уходят из российского рынка.

Российская валюта продолжает стремительный обвал и вскоре россия может оказаться неспособной выплатить свои долговые обязательства. По прогнозам аналитиков, в середине апреле страна может объявить дефолт.