Крупнейшие в мире компании отказываются от нефти и газа из россии
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 309
Нефтяной гигант Shell и транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum прекратят закупки нефти из россии.
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell намерена поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В качестве первого шага компания прекратит все спотовые закупки нефти из россии.
В след за Shell о выходе с российского рынка заявила и транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum.
Ранее сообщалось, что нефтегазовый гигант Shell заявил о выходе из всех совместных с россией проектов из-за войны в Украине, но закупки нефти тайно продолжались.
После чего в компании объяснили причины, по которым она совершила покупку груза сырой нефти у РФ, а деньги обещали передать на помощь украинцам.
Отметим, что из-за полномасштабного нападения россии на Украину и последовавших за этим санкций крупнейшие международные компании уходят из российского рынка.
Российская валюта продолжает стремительный обвал и вскоре россия может оказаться неспособной выплатить свои долговые обязательства. По прогнозам аналитиков, в середине апреле страна может объявить дефолт.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-