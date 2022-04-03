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В ОП показали моторошні фото з Бучі та звернулися до Заходу

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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У Бучі було вбито сотні українців Новина оновлена 03 квітня 2022, 11:19
У Бучі було вбито сотні українців

Весь світ має дізнатися про звірства росіян.

Після того, як Київську область звільнили від окупантів, весь світ жахнувся звірствам російських солдатів.

Радник голови ОП Михайло Подоляк показав страшні фото з Бучі та звернувся до Заходу.

У своєму Twitter-акаунті він закликав вести ембарго на енергоресурси та закрити порти.

"Київська область. Пекло 21 століття. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв’язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у Європі. Це навмисно зробила росія. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз!", — Написав Подоляк.

Також Михайло Подоляк опублікував пост у Telegram та закликав лідерів Європи уважно подивитися на цей фотоархів пекла-XXI століття.

"Як підсумок, світ отримав тотальний невимовний жах антилюдяності в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Сотні, тисячі вбитих, роздертих, зґвалтованих, пов’язаних, знову зґвалтованих і знову вбитих. Сотні, тисячі мирних українських громадян. Убиті з особливим звірством.

Дуже круті та всезнаючі вчорашні та сьогоднішні "лідери Європи", сотні діючих європолітиків, що ситно їдять і спокійно сплять зараз у своїх ліжках, чи немає у вас бажання уважно подивитися на цей фотоархів пекла-XXI, влаштованого росіянами в Київській області? Чи хотіли Сребреницю XXI століття? Отримали? Задоволені? Чи хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи "російський світ"? Хотіли згадати, що таке пекельний жах працюючих крематоріїв, що живцем спалюють людей, бо вони українці? Спробуйте знову відвернутися? Організувати черговий саміт, щоб потурбуватися та похитати головою?", — написав радник голови ОП.

Зазначимо, що після того, як окупанти залишили Київську область у Бучі, на деяких вулицях міста були виявлені вбиті мирні жителі, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули просто посеред дороги.

Крім того, згідно з заявами мера Бучі Анатолія Федорука, у місті було знайдено братські могили, в яких виявлено тіла щонайменше 280 людей.

У Великій Британії заявили, що приголомшені звірствами російських окупантів у Бучі і зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності.

Теги:
#Росія #Буча #Михайло Подоляк
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