Дефолт дедалі ближче? Чи допоможе заборона США з приводу боргів росії зупинити путіни

Експерти розповіли про те, як нові американські санкції вплинуть на росію

США продовжують вводити проти росії все нові санкції, одним з них, за даними Reuters, стала заборона сплачувати свій держборг у доларах з рахунків в американських фінансових установах. Тепер росія має 30 днів на те, щоб провести виплату понад 600 мільйонів доларів з інших джерел.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у експертів, як це вплине на фінансовий стан росії.

РФ чекає технічний дефолт?

На думку народного депутата України Ярослава Железняка, протягом місяця росіянам належить зробити непростий вибір:

- не платити і визнати дефолт, що означає розхитати внутрішню фінансову систему, яку після початку війни титанічними зусиллями підтримують Мінфін і Центробанк росії, запустити ланцюг дефолтів компаній і відсікти потенційних іноземних інвесторів;

- виплатити в рублях, що теж дорівнює технічному дефолту та відповідним наслідкам;

- виплатити борг у доларах і уникнути дефолту, але при цьому порушити власну заборону на виплати в іноземній валюті. Але головне це вдарить по рештках валютної ліквідності.

Україну врятують не санкції, а ЗСУ та народ

З цими висновками не погоджується економічний експерт Данило Монін.

"Дивне рішення Мінфіну США не давати погасити борг росії на користь західних інституцій. Адже це не позики, а виплати. Виплати саме за ідеєю треба давати робити і позбавляти росію валюти", — наголошує експерт.

Водночас, за словами співрозмовника "Телеграфа", наразі економічний ефект від санкцій щодо рф сильно переоцінюють.

"Вже зараз очевидно, що росія стабілізувала свій платіжний баланс. Імпорт і відтік капіталу різко впали, а паніка першого місяця закінчилася. У результаті ЦБР витратив 30-40 млрд доларів, щоб вирішити найбільшу кризу, а це лише 5% міжнародних резервів росії", — пояснює Данило Монін.

Як зазначив експерт, росія має важелі впливу на західні фінансові інститути, наприклад, націоналізацію всієї іноземної власності та інвестицій, а це близько 400 мільярдів доларів.

"Фінансово росії куди стійкіше, ніж прийнято думати, до того ж у них є способи відповідати на санкції Заходу, особисто я більше надії покладаю на ЗСУ і український народ — з ними росія нічого не може зробити", — підкреслює Данило Монін.

Все частіше лунають голоси про те, що санкції щодо Росії слід посилювати, наприклад повне блокування карткових розрахунків в системах visa і Mastercard, блокування роумінгу для всіх російських номерів за кордоном та багато іншого.