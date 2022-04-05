Дефолт все ближе? Поможет ли запрет США по поводу долгов рф остановить путина

Эксперты рассказали о том, как новые американские санкции повлияют на россию

США продолжают вводить против рф все новые санкции, одним из них, по данным Reuters, стал запрет оплачивать свой госдолг в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях. Теперь у россии есть 30 дней на то, чтобы провести выплату более 600 миллионов долларов из других источников.

"Телеграф" решил поинтересоваться у экспертов как это повлияет на финансовое состояние россии.

рф ждет технический дефолт?

По мнению народного депутата Украины Ярослава Железняка в течение месяца россиянам предстоит сделать непростой выбор:

- не платить и признать дефолт, что означает расшатать внутреннюю финансовую систему, которую после начала войны титаническими усилиями поддерживают Минфин и Центробанк рф, запустить цепь дефолтов компаний и отсечь оставшихся потенциальных иностранных инвесторов;

- выплатить в рублях, что тоже равно техническому дефолту и соответствующим последствиям;

- выплатить долг в долларах и избежать дефолта, но при этом нарушить собственный же запрет на выплаты в иностранной валюте. Но главное это ударит по остаткам валютной ликвидности.

Украину спасут не санкции, а ВСУ и народ

С этими выводами не согласен экономический эксперт Даниил Монин.

"Странное решение Минфина США не давать погасить долг россии в пользу западных институций. Ведь это не займы, а выплаты. Выплаты как раз по идее надо давать делать и лишать россию валюты", — подчеркивает эксперт.

Вместе с тем по словам собеседника "Телеграфа", пока экономический эффект от санкций в отношении РФ сильно переоценивают.

"Уже сейчас очевидно, что россия стабилизировала свой платежный баланс. Импорт и отток капитала резко упали, а паника первого месяца закончилась. В итоге ЦБР потратил 30-40 млрд долларов, чтобы решить крупнейший кризис, а это всего 5% международных резервов рф", — поясняет Даниил Монин.

Как отметил эксперт, у россии имеются рычаги влияния на западные финансовые институты, например, национализация всей иностранной собственности и инвестиций, а это порядка 400 миллиардов долларов.

"Финансово рф куда устойчивее чем принято думать, к тому же у них есть способы отвечать на санкции Запада, лично я больше надежды возлагаю на ВСУ и украинский народ – с ними россия ничего не может сделать", — подчеркивает Даниил Монин.

Все чаще раздаются голоса о том, что санкции в отношении рф следует ужесточать, например полная блокировка карточных расчетов в системах visa и Mastercard, блокировка роуминга для всех российских номеров за границей и многое другое.