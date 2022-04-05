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Самые важные санкции против россии до сих пор не ввели - Евгений Ихельзон

Автор
Евгений Ихельзон Евгений Ихельзон
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Санкции против рф необходимо ужесточать Новость обновлена 05 апреля 2022, 14:41
Санкции против рф необходимо ужесточать

Для всех сторонников россии в ЕС нужно ввести самые жесткие меры, Венгрию можно просто исключить, например

Каких еще санкций вам не хватает?

Вообще-то, как нам сказали везде и с самого начала, стоимость военного вторжения РФ в Украину будет настолько высокой, что война остановится.

На практике выходит, что самые важные вещи до сих пор не осуществлены, а именно:

- полная блокада swift

- полная блокада морского и воздушного торгового сообщения, закрытие наземных границ в Европе. На фоне открытых границ пафосный уход западных компаний не имеет значения. Все привезут через Польшу.

- жёсткие меры для всех сторонников России в ЕС, Венгрию можно просто исключить, например.

- аннулирование всех студенческих виз для граждан России, отчисление всех студентов и школьников в престижных вузах и школах. Оставить, если родители откажутся от гражданства РФ и подадут на убежище. Приостановка статусов беженца для россиян, кроме чеченцев и специально защищённых лиц.

Приостановка выдачи всех виз всех типов, кроме медицинских, для граждан РФ, воссоединение семьи дома, на Урале. Приостановка действующих виз в США и Канаде с просьбой вернуться домой или отказаться от гражданства РФ через обращение за статусом беженца.

- предупреждение для всех стран бывшего СССР за помощь РФ в обходе санкций

- полная блокировка карточных расчетов в системах visa и Mastercard, пока что внутри России все работает, как и раньше.

- блокировка роуминга для всех российских номеров за границей, кроме Украины

И так далее

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