Для всіх прихильників росії в ЄС потрібно запровадити найжорсткіші заходи, Угорщину можна просто виключити, наприклад

Яких ще санкцій вам не вистачає?

Загалом, як нам сказали скрізь і від самого початку, вартість військового вторгнення РФ в Україну буде настільки високою, що війна зупиниться.

На практиці виходить, що найважливіші речі досі не здійснені, а саме:

- Повна блокада swift

- повна блокада морського та повітряного торговельного сполучення, закриття наземних кордонів у Європі. На тлі відкритих кордонів пафосний догляд західних компаній не має значення. Усі привезуть через Польщу.

- Жорсткі заходи для всіх прихильників Росії в ЄС, Угорщину можна просто виключити, наприклад.

- анулювання всіх студентських віз для громадян Росії, відрахування всіх студентів та школярів у престижних вузах та школах. Залишити, якщо батьки відмовляться від громадянства РФ та подадуть на притулок. Призупинення статусів біженця для росіян, крім чеченців та спеціально захищених осіб.

Припинення видачі всіх віз всіх типів, крім медичних, громадян РФ, возз’єднання сім’ї вдома, на Уралі. Призупинення діючих віз у США та Канаді з проханням повернутися додому або відмовитися від громадянства РФ через звернення за статусом біженця.

- попередження всім країн колишнього СРСР за допомогу РФ в обході санкцій

- повне блокування карткових розрахунків у системах visa та Mastercard, поки що всередині Росії все працює, як і раніше.

- блокування роумінгу для всіх російських номерів за кордоном, крім України

І так далі

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