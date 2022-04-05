Рус

Найважливіші санкції проти росії досі не ввели - Євген Іхельзон

Автор
Євген Іхельзон Євген Іхельзон
Дата публікації
Читать на русском
Автор
304
Санкції проти Росії необхідно посилювати Новина оновлена 05 квітня 2022, 14:41
Санкції проти Росії необхідно посилювати

Для всіх прихильників росії в ЄС потрібно запровадити найжорсткіші заходи, Угорщину можна просто виключити, наприклад

Яких ще санкцій вам не вистачає?

Загалом, як нам сказали скрізь і від самого початку, вартість військового вторгнення РФ в Україну буде настільки високою, що війна зупиниться.

На практиці виходить, що найважливіші речі досі не здійснені, а саме:

- Повна блокада swift

- повна блокада морського та повітряного торговельного сполучення, закриття наземних кордонів у Європі. На тлі відкритих кордонів пафосний догляд західних компаній не має значення. Усі привезуть через Польщу.

- Жорсткі заходи для всіх прихильників Росії в ЄС, Угорщину можна просто виключити, наприклад.

- анулювання всіх студентських віз для громадян Росії, відрахування всіх студентів та школярів у престижних вузах та школах. Залишити, якщо батьки відмовляться від громадянства РФ та подадуть на притулок. Призупинення статусів біженця для росіян, крім чеченців та спеціально захищених осіб.

Припинення видачі всіх віз всіх типів, крім медичних, громадян РФ, возз’єднання сім’ї вдома, на Уралі. Призупинення діючих віз у США та Канаді з проханням повернутися додому або відмовитися від громадянства РФ через звернення за статусом біженця.

- попередження всім країн колишнього СРСР за допомогу РФ в обході санкцій

- повне блокування карткових розрахунків у системах visa та Mastercard, поки що всередині Росії все працює, як і раніше.

- блокування роумінгу для всіх російських номерів за кордоном, крім України

І так далі

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Росія #Санкції #Блог
У рф не приховують, що хочуть тотально знищувати українців
Політика
Що росія "має зробити" з Україною: 7 головних тез скандальної статті та реакція українців
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У рф не приховують, що хочуть тотально знищувати українців
Що росія "має зробити" з Україною: 7 головних тез скандальної статті та реакція українців
Дата публікації
Категорія
ЄС поки продовжить купувати газ із росії
ЄС готує енергетичний удар по росії, але відмовлятися від нафти і газу поки не планує — Bloomberg
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Переговори з росією та плани України: ключові тези з інтерв’ю Зеленського
Дата публікації
Категорія
Російських дипломатів підозрюють у шпигунстві
Ще дві європейські країни висилають десятки дипломатів росії
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 5 квітня
Війна - день 41: світ засуджує росію за різню в Бучі, але окупанти продовжують вбивати українців