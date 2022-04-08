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У сусідній з Україною області росії паніка через "заражені рублі"

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Анна Барабан Анна Барабан
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У сусідній з Україною області росії паніка через "заражені рублі" Новина оновлена 08 квітня 2022, 11:49

У Росії з’явилася чутка, що країною поширюються просочені небезпечним захворюванням гроші

У Курській області, яка знаходиться по сусідству з Україною, у соцмережах пустили інформацію про поширення російських рублів, заражених небезпечним захворюванням – сибіркою. Місцева влада намагається втихомирити громадян і закликає не вірити і не розповсюджувати ці чутки.

" У батьківських чатах та соцмережах поширюється інформація про просочені сибіркою грошах. Мета — посіяти паніку ", — йдеться в повідомленні комітету інформації та друку Курської області.

Українці теж відреагували на паніку через "заражені виразкою рублі" в росії, але з гумором. Багато користувачів соцмереж сміються з того, що найімовірніше, головні російські пропагандисти будуть розповідати, що гроші нібито були заражені в Україні "в секретних американських лабораторіях".

Зазначимо, що російські пропагандисти періодично намагаються створювати фейки про війну в Україні, проте завжди лише ганьбляться, адже їх швидко викривають. Наприклад, росіяни хотіли видати фейк, що українські військові видають манекени за трупи, показавши кілька кадрів зі зйомок російського серіалу. Раніше пропагандисти намагалися звинуватити "бандерівців" у небезпечних "подарунках", використавши фото з Макарова на Київщині.

Також росіяни записували постановочне "відео розстрілу ЗСУ полонених росіян", але їх також швидко викрили. Потім спробували видати відеозаписи своїх звірств у Бучі за фейк, але їх розсекретили журналісти.

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#Росія #Рублі #Курська область
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