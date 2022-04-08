В соседней с Украиной области россии паника из-за "зараженных рублей"

В россии появился слух, что страной распространяются пропитанные опасным заболеванием деньги

В Курской области, которая находится по соседству с Украиной, в соцсетях пустили информацию о распространении российских рублей, зараженных опасным заболеванием — сибирской язвой. Местные власти пытаются утихомирить граждан и призывают не верить и не распространять эти слухи.

"В родительских чатах и соцсетях распространяется информация о пропитанных сибирской язвой деньгах. Цель – посеять панику", — говорится в сообщении комитета информации и печати Курской области.

Украинцы тоже отреагировали на панику из-за "зараженных язвой рублей" в россии, но с юмором. Многие пользователи соцсетей смеются над тем, что вероятней всего, главные российские пропагандисты будут рассказывать, что деньги якобы были заражены в Украине "в секретных американских лабораториях".

Отметим, что российские пропагандисты периодически пытаются создавать фейки о войне в Украине, однако всегда только позорятся, ведь их быстро разоблачают. К примеру, россияне хотели выдать фейк, что украинские военные выдают манекены за трупы, показав несколько кадров со съемок российского сериала. Ранее пропагандисты пытались обвинить "бандеровцев" в опасных "подарках", использовав фото из Макарова в Киевской области.

Также россияне записывали постановочное "видео расстрела ВСУ пленных россиян", но их также быстро разоблачили. Затем попытались выдать видеозаписи своих зверств в Буче за фейк, но их рассекретили журналисты.