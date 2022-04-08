РосТВ опозорилось с фейком об украинских военных и манекене

Россияне снова опозорились, показав фейк о ВСУ.

На российском государственном федеральном телеканале "Россия-24" попытались выдать очередной фейк об украинских военнослужащих.

Пропагандисты показали видео, где мужчины в форме обматывают манекен скотчем. А ведущий прокомментировал, что это украинские военные пытаются выдать манекен за труп.

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Однако российская режиссёр Надежда Колобаева разоблачила фейк, заявив, что это видео со съёмок российского сериала. А мужчины, которые обматывают "труп" — это постановщик трюков и его ассистент по съёмочной площадке.

"Недавно в эфире "Россия-24" решили "разоблачить" украинские фейки. И что вы думаете? Они в эфире сказали, что "двое украинцев в военной форме обматывают манекен скотчем, чтобы позже выдать его за труп", — написала девушка в своем Twitter.

Российские пропагандисты сняли новый фейк о ВСУ

Позже она опубликовала видео падения манекена. По ее словам, сцена с падением манекена из окна снималась 20 марта во Всеволожске для сериала.

"А вот и видео самого известного манекена российской федерации с нашей площадки", — подписала она пост.

Журналист Роман Супер в своем телеграм-канале написал, что "ни режиссерская, ни редакторская бригады не знали, что это не Украина". Это видео им якобы "принесли"".

Следует отметить, что это далеко не первый случай, когда россияне позорятся, создавая фейки о войне в Украине.

Ранее пропагандисты пытались обвинить "бандеровцев" в опасных "подарках", использовав фото из Макарова в Киевской области.

Также пропагандисты записывали постановочное "видео расстрела ВСУ пленных россиян", но их быстро разоблачили.

Затем попытались выдать видеозаписи своих зверств в Буче за фейк, но их рассекретили журналисты.