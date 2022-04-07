Россия запустила циничный фейк о "подарках" от ВСУ, но опять опозорилась

Доказательств у пропагандистов не нашлось, а вот упоминания о "нацистах" и "бандеровцах" присутствуют везде.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан, более известный под псевдонимом "Штирлиц", показал очередную попытку российских СМИ разогнать фейк об украинских военных. Пропагандисты пытались обвинить "бандеровцев" в опасных "подарках", использовав фото из Макарова в Киевской области.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале полковника в четверг, 7 апреля.

Пропагандисты взяли фото с украинского Twitter-аккаунта "Меморандум о намерениях". На кадре зафиксировали гранату, которую российские военные оставили в помещении предприятия "Аэротехника" в Макарове Киевской области, недавно освобожденной от оккупантов.

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Оригинальное сообщение в Twitter

В российских Telegram-каналах после публикации фотографии гранату пытались выдать за "подарок" от "бандеровцев" и подать это таким образом, будто его оставили украинские военные.

Попытка российского пропагандиста скомпрометировать украинскую армию

Следует отметить, что это далеко не первый случай, когда россияне позорятся, создавая фейки о войне в Украине. Пропагандисты записывали постановочное "видео расстрела ВСУ пленных россиян", но их быстро разоблачили. Затем попытались выдать видеозаписи своих зверств в Буче за фейк, но их рассекретили журналисты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Виталий Ким четко развенчал фейк о "взятии Николаева за три дня".