Укр

Россия запустила циничный фейк о "подарках" от ВСУ, но опять опозорилась

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Россияне хотели обвинить ВСУ в заминировании наших же сел Новость обновлена 07 апреля 2022, 15:35
Россияне хотели обвинить ВСУ в заминировании наших же сел

Доказательств у пропагандистов не нашлось, а вот упоминания о "нацистах" и "бандеровцах" присутствуют везде.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан, более известный под псевдонимом "Штирлиц", показал очередную попытку российских СМИ разогнать фейк об украинских военных. Пропагандисты пытались обвинить "бандеровцев" в опасных "подарках", использовав фото из Макарова в Киевской области.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале полковника в четверг, 7 апреля.

Пропагандисты взяли фото с украинского Twitter-аккаунта "Меморандум о намерениях". На кадре зафиксировали гранату, которую российские военные оставили в помещении предприятия "Аэротехника" в Макарове Киевской области, недавно освобожденной от оккупантов.

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Оригинальное сообщение в Twitter
Оригинальное сообщение в Twitter

В российских Telegram-каналах после публикации фотографии гранату пытались выдать за "подарок" от "бандеровцев" и подать это таким образом, будто его оставили украинские военные.

Попытка российского пропагандиста скомпрометировать украинскую армию
Попытка российского пропагандиста скомпрометировать украинскую армию

Следует отметить, что это далеко не первый случай, когда россияне позорятся, создавая фейки о войне в Украине. Пропагандисты записывали постановочное "видео расстрела ВСУ пленных россиян", но их быстро разоблачили. Затем попытались выдать видеозаписи своих зверств в Буче за фейк, но их рассекретили журналисты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Виталий Ким четко развенчал фейк о "взятии Николаева за три дня".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Пропаганда #Фэйк
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