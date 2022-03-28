Даже фейк сделать не могут: в сети разоблачили постановочное "видео расстрела ВСУ пленных россиян"

Война продолжается не только на полях битв, но и в информационном пространстве

Российские пропагандисты запустили по сети очередное видео, на котором показано, как якобы украинские солдаты стреляют по ногам пленных россиян, что уже вызвало официальную реакцию командования ВСУ.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем телеграм-канале.

"В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" к "русским пленникам", — сообщил он.

Залужный подчеркнул, что украинские военные придерживаются норм международного гуманитарного права и призвал всех учитывать реалии информационно-психологической войны.

Кроме того, это видео решили более подробно разобрать в сети. Так пользователь твиттер под никнеймом DarthAlsaceFrançaise обнародовал детальный разбор того, что происходит на кадрах, распространенных по российских каналах.

"Есть проблемы с тем, что показано, в основном связанные с предполагаемыми ранами. На коротком видео видно, что НЕТ следов ранений в правой ноге и крови на земле", — написал он

"В первом и более длинном видео повязки очень-очень чистые, несмотря на то, что под ними должна быть кровь. Кажется, "российские" солдаты просто легли на кровь", — добавил он.

"Я считаю, что рашисты использовали пару настоящих раненых солдат для создания фальшивого видео. Отсутствие каких-либо желто-синих шевронов на стоящих солдатах также указывает на то, что видео очень и очень сомнительно", — пишет он.

"Что тоже очень странно: видно (и слышно) выстрел (второй), и дым тоже виден впереди на штанах. Похоже, что выстрел был рядом с ногой. Парни падают на землю и даже не стонут. Кровь из ноги, конечно, потом тоже не течет", — отметил он.

Кроме того он обратил внимание, что у одного из якобы "украинских солдат" на руке и ноге видны белые повязки, то есть российские отличительные знаки.

"Естественно, эта часть видео не была опубликована российским пропагандистом", — добавил пользователь сети

Кроме того он указал, что видео изначально было распространено пользовательницей сети по имени Мария Дубровикова. Другие пользователи сети быстро выяснили, что она является членом Российского совета по международным делам, некоммерческой организации созданной при поддержке МИД и Минобрнауки россии.

Как сообщалось ранее, россия после начала войны часто вбрасывает в информационное пространство кучу фейков. Например, недавно по сети разлетелась новость о том, что якобы президент Украины Владимир Зеленский раздает награды "за взятие Крыма".