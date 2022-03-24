Россияне опозорились с фейковой наградой от Зеленского "за взятие Крыма"
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Российские пропагандисты снова выставили себя на посмешище
Российские пропагандисты, которые то и дело выставляют себя на посмешище в сети, опозорились очередным фейком. Так, российские "фейкометы" явили миру "медаль "За взятие Крыма", выданную якобы президентом Украины Владимиром Зеленским.
Российский Telegram-канал "Оперативные сводки" выложил даже снимки таких "наградных знаков", якобы подписанных от имени президента Владимира Зеленского. В последствии фото подхватили и другие российские пропагандисты.
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При этом такие жалкие попытки обосновать нападение на материковую Украину якобы "подготовкой Вооруженных Сил Украины" к деоккупации Крыма терпят крах из-за необразованности и небрежности их исполнителей.
Абсолютно странное и нетипичное для Украины оформление "награды" да, и то, что украинские власти якобы считают Крым территорией, которую следует "брать", а не освобождать моментально выдает неумелые действия оккупантов с головой.
Кроме того, авторы сброса даже не потрудились проверить названия актов, которые может одобрять президент Украины относительно наград. Так и появился "приказ" от украинского президента, которые он, конечно, никогда не раздает.
Ранее "Телеграф" писал о том, что у пропагандиста Соловьева депрессия из-за военных неудач россии.