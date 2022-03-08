Укр

У пропагандиста Соловьева депрессия из-за военных неудач россии: видео эфира

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
2003
Главный пропагандист россии сменил мнение о войне в Украине Новость обновлена 08 марта 2022, 19:37
Главный пропагандист россии сменил мнение о войне в Украине

Гость программы Соловьева несколько раз подчеркнул провалы российских оккупантов.

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев на 13-й день военного вторжения оккупантов в Украину в прямом эфире на телеканале "Россия-24" признал фактически поражение российской армии.

На это обратила внимание украинская телеведущая Алеся Бацман, опубликовав отрывок передачи на своей странице в Facebook.

Так, в прямом эфире Соловьев обсуждал "военную спецоперацию россии в Украине" (так власти приказали называть войну россии против Украины) с израильским дипломатом, который с 2010 года выступает в качестве политолога на российском телевидении, Яковом Кедми.

Кедми отметил, что российская армия в войне с Украиной демонстрирует полный провал.

"Если в города входить не собирались, тогда не нужно было начинать спецоперацию. Не войдя в город ты ничего не сделаешь. До сегодняшнего дня ни одного города серьезного не взяли, уже почти две недели со дня начала спецоперации (войны против Украины — ред.). Ни в одном городе не сменилась власть. Наоборот, все, что происходит, только укрепляет власть. Если нет отработанной тактики и намерения брать города — операцию начинать было бесполезно", — заявил гость пропагандистской программы.

На что Владимир Соловьев ответил не менее пессиместически.

"При этом очевидно, что мы считаемся исчадием ада. Запад за это нас будет ненавидеть долго, а войну с заявленными целями не выиграть мы просто не можем, поскольку это приведет к гибели самой России", — заявил главный российский пропагандист.

Алеся Бацман по этому поводу отметила, что Соловьев уже почуствовал, что "дело пахнет жаренным".

"Вова, не останавливайся, кричи "Путин — ху..ло!" прямо сейчас. Рви рубаху и показывай татуировку в виде трезубца. А то побьют, Вова", — добавила украинская журналистка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российской верхушке на фоне тотального упадка экономики уже заговорили о том, чтобы убрать путина. Источники сообщали, что Шойгу может готовить убийство Путина или попросту его отстранение от власти, что подтверждает другой наш высокопоставленный собеседник в ФСБ РФ.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Пропаганда #Владимир Соловьев
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