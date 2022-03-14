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Путинский пропагандист проболтался о войне с Украиной и стал посмешищем в сети

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Марков также был депутатом Госдумы рф Новость обновлена 14 марта 2022, 08:12
Марков также был депутатом Госдумы рф

В Украине он — персона нон грата

российские пропагандисты начинают прозревать — сначала о перспективах гибели россии заговорил Владимир Соловьев, затем необычный пост на своей странице опубликовал экс-доверенное лицо владимира путина Сергей Марков.

Он назвал информацию от "репрессивного режима" — ложью, при этом не уточнив о каком именно режиме идет речь.

В отличие от предыдущих постов пропагандиста, в этом — не упоминаются организации или названия стран, позволяющие точно идентифицировать, о ком говорит Марков. Также слова о военной пропаганде и военном поражении вызвали удивление читателей, поскольку в россии принято называть войну в Украине спецоперацией. За отрицание этого предполагается до 15 лет за решеткой.

В комментариях к посту россияне вопрошают, кому все же верить и выставляют свои предположения того, кто все же врет.

Часть пользователей сочли, что Марков решил сказать правду о режиме в рф.

Ранее "Телеграф" писал, что в россии начались выступления в осуждение войны и поддержку Украины. За этим последовали массовые задержания полицейским режимом.

Теги:
#Владимир Путин #Режим #Пропагандист
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