Путинский пропагандист проболтался о войне с Украиной и стал посмешищем в сети
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В Украине он — персона нон грата
российские пропагандисты начинают прозревать — сначала о перспективах гибели россии заговорил Владимир Соловьев, затем необычный пост на своей странице опубликовал экс-доверенное лицо владимира путина Сергей Марков.
Он назвал информацию от "репрессивного режима" — ложью, при этом не уточнив о каком именно режиме идет речь.
В отличие от предыдущих постов пропагандиста, в этом — не упоминаются организации или названия стран, позволяющие точно идентифицировать, о ком говорит Марков. Также слова о военной пропаганде и военном поражении вызвали удивление читателей, поскольку в россии принято называть войну в Украине спецоперацией. За отрицание этого предполагается до 15 лет за решеткой.
В комментариях к посту россияне вопрошают, кому все же верить и выставляют свои предположения того, кто все же врет.
Часть пользователей сочли, что Марков решил сказать правду о режиме в рф.
Ранее "Телеграф" писал, что в россии начались выступления в осуждение войны и поддержку Украины. За этим последовали массовые задержания полицейским режимом.
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