Путинський пропагандист проговорився про війну з Україною і став посміховиськом у мережі

В Україні він – персона нон грата

російські пропагандисти починають прозрівати — спочатку про перспективи загибелі росії заговорив Володимир Соловйов, потім незвичайний пост на своїй сторінці опублікував ексдовірена особа володимира путіна Сергій Марков.

Він назвав інформацію від "репресивного режиму" — брехнею, при цьому не уточнивши про який саме режим йдеться.

На відміну від попередніх постів пропагандиста, в цьому не згадуються організації або назви країн, які дозволяють точно ідентифікувати, про кого говорить Марков. Також слова про військову пропаганду та військову поразку викликали здивування читачів, оскільки в росії прийнято називати війну в Україні спецоперацією. За заперечення цього передбачається до 15 років за ґратами.

У коментарях до посту росіяни запитують, кому все ж таки вірити і виставляють свої припущення того, хто все ж таки бреше.

Частина користувачів вважали, що Марков вирішив сказати правду про режим у росії.

Раніше "Телеграф" писав, що в росії почалися виступи на засудження війни та підтримку України. Після цього були масові затримання поліцейським режимом.