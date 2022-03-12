"Ви нічого не вмієте": афроукраїнець дохідливо пояснив росіянам, у чому їхня проблема (відео)

Пропагандистку Симоньян висміяв простий афроукраїнець

Афроукраїнець висміяв російських пропагандистів, а саме Маргариту Сімоньян, яка вкрай здивована тим, що в її країні не можуть забезпечити імпортозаміщення по деталям та запчастинам до авто чи іншої техніки на тлі санкцій ЄС та США.

"Чому? Ну, що, ми тупі?", — запитала Симоньян.

"Дивно. Друзі, ви нічого не вмієте робити. Уявляєте, що більше 70% компонентів вашої кінченої машини Lada, вони всі імпортні. Телефони ви вмієте робити? Ви не просто тупі! У вас просто мізків немає, друзі! Слава Україні!", — пояснив пропагандистам їхню проблему афроукраїнець.

Нагадаємо, що у відповідь на російське військове вторгнення в Україну десятки світових брендів припинили свою діяльність на території рф. Не стала винятком шведська компанія IKEA. Нещодавно росіяни кинулися скуповувати залишки товарів із магазинів, а за деякі навіть билися.

У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах навіть ті, хто вважає за краще залишатися "поза політикою", вже помітили погане — закриваються магазини, ціни в торгових мережах змінюються майже кожен день, а самих продуктів стає дедалі менше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у росії безпрецедентно злетіли ставки з іпотеки. Купити квартиру коштує вже втричі дорожче. Крім того, "нещасні" росіяни скаржаться, що через війну проти України не можуть відлетіти на відпочинок за кордон.