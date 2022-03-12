Росіяни завили через порожні полиці в магазинах: цукру немає, памперси — розкіш (фото)

росіяни вже зіштовхнулися з дефіцитом продуктів у магазинах

Жителі росії, чия армія вбиває мирних жителів України вже 17-й день, завили через зростання цін на продукти та засоби гігієни в рф.

Відповідні посади стали з’являтися в соцмережах.

Так, одна з мешканок росії поскаржилася, що в магазині вже неможливо купити цукор — полиці в магазині стоять порожні. Але зазначила, що хоча б гігієнічні жіночі прокладки у магазинах поки що є. При цьому інша росіянка зазначила, що ціни на дитячі памперси злетіли до небес, через що їй примусово потрібно відучувати від них дитину.

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Окремою категорією "особливо страждаючих" є росіяни, чиїм основним засобом заробітку був Інстаграм. Після того як в рф закрили до нього доступ, тисячі і тисячі жителів росії залишилися без засобів для існування. російська інстаграмниця, яка відпочиває під час війни у Дубаї, скаржиться на те, що там не хочуть приймати російські рублі та долари на них купити неможливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в росії безпрецедентно злетіли ставки з іпотеки. Купити квартиру коштує вже втричі дорожче. Крім того, "нещасні" росіяни скаржаться, що через війну проти України не можуть відлетіти на відпочинок за кордон.