"Залізна завіса" стає міцнішою — росія може закрити доступ у ще одну соцмережу

Соцмережа дозволяла деяким росіянам непогано заробляти

У Росії можуть заблокувати соціальну мережу Instagram вслід за блокуванням іншої соцмережі компанії Meta — Facebook.

Як пишуть росЗМІ, розкомнагляд звернувся до компанії за підтвердженням інформації про нові правила для модерації контенту.

Нагадаємо, у "Фейсбуку" дозволили використовувати висловлювання, що зазвичай стосуються мови "ворожнечі", наприклад "смерть російським окупантам" або "смерть путіну". Якщо зміни підтвердяться або компанія Meta не захоче відповідати на запит, "Інстаграму" не буде.

За даними з відкритих джерел, у Росії блогери добре заробляли у соцмережі. Аккаунт з охопленням 616 тисяч передплатників дозволяв мати дохід у 400 тисяч рублів на місяць. Заробітки Ольги Бузової з 12 млн. підписників оцінювали в 10 млн. рублів на рекламних повідомленнях. Одне таке коштувало до півмільйона рублів.

Також у соцмережі багато хто веде бізнес або працює адміністраторами сторінок. За даними статистики, росія займає п’яту позицію за кількістю користувачів "Інстаграму". Закриття соцмережі призведе до падіння доходів тих, хто його монетизує.

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Як писав "Телеграф", це відбувається на тлі того, що в Росії економічна ситуація погіршується, курс рубля стрімко падає, а багато міжнародних корпорацій закривають представництва в Росії, що перенаситить ринок праці.