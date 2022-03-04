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Залізна завіса опустилася: у Росії заблокували Facebook

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Фейсбук Новина оновлена 04 березня 2022, 21:10
Фейсбук

росія завдала "удару" по світовій соцмережі.

У п’ятницю, 4 березня, на 9-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну влада Росії вирішила заблокувати Facebook.

Про це повідомляє сайт "Роскомнадзору".

За інформацією джерела, росія зважилася на такий захід через "дискримінацію російських ЗМІ".

"4 березня 2022 року ухвалено рішення про блокування доступу до мережі Facebook (належить компанії Meta Platforms, Inc.) на території Російської Федерації", — повідомили в "Роскомнадзорі".

"Опустилася залізна завіса. Терористична організація росія остаточно перетворилася на КНДР. Тепер жителям росії можна дізнаватися правду лише з державної коробки, де російські нацисти промивають мізки 24/7", — зазначили в telegram-каналі "Несемось!".

Раніше повідомлялося, що 4 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських міст та столиць та закликав Європу допомогти Україні у боротьбі з "темрявою". Крім того, стало відомо, що війська Росії обстріляли українське місто із забороненої зброї. Також на Луганщині мирні жителі українського села вийшли на протест проти російської окупації.

Теги:
#Україна #Росія #Facebook #Війна з Росією
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