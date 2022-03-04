Укр

Железный занавес опустился: в россии заблокировали Facebook

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Фейсбук Новость обновлена 04 марта 2022, 21:10
Фейсбук

россия нанесла "удар" по мировой соцсети.

В пятницу, 4 марта, на 9-й день полномасштабного российского вторжения в Украину власти рф решили заблокировать Facebook.

Об этом сообщает сайт "Роскомнадзора".

По информации источника, рф решилась на такую меру из-за "дискриминации российских СМИ".

"4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации", — сообщили в "Роскомнадзоре".

"Опустился железный занавес. Террористическая организация россия окончательно превратилась в КНДР. Теперь жителям россии можно узнавать правду только из государственного ящика, где русские нацисты промывают мозги 24/7", — отметили в telegram-канале "Несемось!".

Ранее сообщалось, что 4 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским городам и столицам и призвал Европу помочь Украине в борьбе со "тьмой". Кроме того, стало известно, что войска рф обстреляли украинский город из запрещенного оружия. Также на Луганщине мирные жители украинского села вышли на протест против российской оккупации.

Теги:
#Украина #Россия #Facebook #Война с Россией
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