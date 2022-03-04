Укр

На Луганщине жители вышли с украинскими флагами против вооруженных россиян (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Украинцы отстаивают свою землю Новость обновлена 04 марта 2022, 19:22
Украинцы отстаивают свою землю

Российским оккупантам нигде не рады.

В пятницу, 4 марта, на девятый день полномасштабного российского вторжения в Украину жители Новопсковска (Луганская область) вышли с украинскими флагами и заявили, что они против российской оккупации села.

Соответствующее видео опубликовал на своей страничке в telegram cоветник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

На кадрах жители Новопсковска вышли на митинг против "русского мира". Украинцы размахивали национальными флагами, а также выгоняли оккупантов из села. Российские захватчики лишь смотрели на это все, держа в руках автоматы.

"В Новопсковске Луганской области местные жители выступили против оккупантов и их "освобождения", — гласит сообщение под видео.

Напомним, в Херсоне украинцы протестовали против российской "гуманитарной помощи".

Ранее сообщалось, что украинская армия отомстила захватчикам за обстрел Харькова градами. Кроме того, 4 марта 37-й военный самолет оккупантов был сбит в украинском небе. Также в пятницу был задержан скандальный украинский депутат Нестор Шуфрич.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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