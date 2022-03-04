37-й военный самолет оккупантов сбит в Украине

Украинская армия продолжает сбивать российские самолеты над своей территорией.

В пятницу, 4 марта, на девятый день полномасштабного российского вторжения в Украину над украинским небом был сбит очередной самолет захватчиков.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный на своей официальной странице в Facebook.

По словам главнокомандующего, в небе над Украиной был сбит штурмовик Су-25, пилот самолета не выжил. Кроме того, Залужный показал фото с обломками самолета, а также поделился военными потерями россиян в Украине. Сообщается, что российские оккупанты потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов за девять дней войны.

"Наши военные держат небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом. Всего за время открытой войны сбито 37 самолетов и 37 вертолетов противника", — написал Валерий.

Справка: Су-25 — штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Ранее сообщалось, что обстрел россиянами Ирпеня попал на видео.