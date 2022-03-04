Укр

Геноцид украинцев: страшное видео удара русских нацистов по дому в Ирпене

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Обстрелы жилых домов в Ирпене Новость обновлена 04 марта 2022, 16:39
Обстрелы жилых домов в Ирпене

Местные жители сняли на видео, как россияне обстреливают многоэтажку

В пятницу, 4 марта российские оккупанты нанесли новый удар по Ирпеню, в котором ранее шли жестокие бои. Несколько снарядов попали в многоэтажку.

На видео жители Ирпеня показывают момент обстрела русскими нацистами многоэтажки. По словам мужчины, державшего камеру, в доме уже никого не было — его жители покинули здание намного раньше.

"Геноцид украинской нации", — подписал видео украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Добавим, что в окруженном и фактически разбомбленном городе горит тяжелая военная техника россиян.

Напомним, что вот уже идет девятый день войны, которую объявил Украине президент россии путин. Крупные и малые украинские города продолжают подвергаться артиллерийским, авиационным и ракетным обстрелам путинских войск, гибнут мирные жители, дети.

В четверг, 3 марта, оккупанты нанесли авиаудары по гражданским объектам в Чернигове, в результате чего погибли мирные жители. Известно, что в результате обстрела многоєтажного дома погибло 33 и ранено 18 человек.

Теги:
#Киевская область #Обстрелы #Ирпень
Обстрелы жилых домов в Ирпене
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