Остались на "острове": как живет Ирпень после отражения атаки оккупантов

Жители самоорганизовались и патрулируют жилой квартал

Враг хотел захватить столицу Украины, но его отбили на подступах к городу. В Ирпене за чуть более чем 20 км до Киева, бои шли 27 февраля. Оккупантов удалось разбить, но нормальную жизнь города восстанавливать придется не один день.

Как рассказал "Телеграфу" один из местных жителей, в городе относительно спокойно. Из жилого комплекса, где живет наш собеседник, выехали 90% жителей, подъезды к городу по дорогам и мостам разбомблены.

Оставшиеся жители объединяются и делают обходы по охране ЖК: "Делаем то, что можем. Живем в подвалах, часть людей — в квартирах".

В Ирпене работают два супермаркета, Фора и АТБ. В них есть продукты и они закрываются в дни активных боев.

"Слышны выстрелы, первые 2 дня была жесть, дальше спокойнее. Периодически тишину нарушают. Впечатление, что ракеты/грады летают около нас. По ФБ (соцсеть Facebook,- ред) знаю, что частный сектор частично разбомблен. Мы держимся, делаем максимум из того, что можем", — рассказал собеседник "Телеграфа".

Эти фото и видео сделаны в городе.

Последствия прихода "русского мира"

Разрушения в пригороде Киева

Последствия обстрелов в Ирпене

Как ранее писал "Телеграф" обстрелы продолжаются — российские захватчики выпускают ракеты и совершают авиаудары по мирным городам. Харьков обстреливают уже несколько дней подряд — страдают не только спальные районы, но и центр города. Есть десятки жертв.