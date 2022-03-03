Укр

В Чернигове после авиаударов россии погибло более 30 человек (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Россия обстреляла дом в Чернигове Новость обновлена 03 марта 2022, 20:33
Россия обстреляла дом в Чернигове

россия продолжает обстреливать мирных жителей Украины.

В четверг, 3 марта, на 8-й день полномасштабной агрессии рф в Украине оккупанты нанесли авиаудары по гражданским объектам в Чернигове, в результате чего погибли мирные жители.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По информации источника, в результате обстрела многоэтажного дома погибло 33 и ранено 18 человек. Спасательная операция на время приостановлена из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. ГСЧС прикрепила видео со спасательными работами на месте трагедии.

"По состоянию на 18:20 в результате авиационных ударов из-под завалов изъяты тела 33 погибших и 18 травмированных. В связи с мощными обстрелами спасательные работы временно приостановлены", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Чернигове 3 марта обстреляли также две школы. Президент Украины Владимир Зеленский на своей последней пресс-конференции призвал страны НАТО закрыть небо над Украиной, ведь украинцы ежедневно страдают от обстрелов россиян. Также глава государства попросил у Запада самолеты.

Теги:
#Украина #Чернигов #Война с Россией
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