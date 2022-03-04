Укр

Одиозный Шуфрич задержан украинскими бойцами: что он делал

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Нестор Шуфрич Новость обновлена 04 марта 2022, 17:48
Нестор Шуфрич

Политик фотографировал украинские позиции.

В пятницу, 4 марта, на девятый день полномасштабного вторжения рф в Украину скандальный украинский политик Нестор Шуфрич был задержан.

Об этом сообщил бывший советник министра обороны Украины, а также экс-советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

Бирюков отметил, что народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Шуфрича задержали за то, что тот фотографировал позиции украинской армии. Кроме того, Юрий опубликовал фото, на котором нардеп сидит за столом.

"Кто задержал Шуфрича — тот 206й батальон. Фоткать наши позиции занятие глупое и стремное", — подписал снимок Бирюков.

Ранее сообщалось, что Шуфрича избили в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов не сдержал ємоций и ударил нардепа. Шуфрич и Бутусов стали героями забавной карикатуры после драки на шоу.

Напомним, украинская армия сбила уже 37 российских самолетов после вторжения захватчиков на нашу территорию.

Теги:
#Украина #Россия #Нестор Шуфрич #Война с Россией
Нестор Шуфрич
Украина
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