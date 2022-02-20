Шуфрич и Бутусов стали героями забавной карикатуры после драки у Шустера

Пользователи сети продолжают шутить на тему драки в эфире "Свободы слова"

Драка между журналистом Юрием Бутусовым и нардепом "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова" уже не только стала причиной появления множества мемов на эту тему, но и попала в карикатуры.

Одной из таковых поделился художник и музыкант Юрий Журавель.

Карикатура Юрия Журавля

Как сообщалось ранее, 18 февраля Бутусов и Шуфрич устроили словесную перепалку во время обсуждения ситуации на Донбассе и вопроса о необходимости эвакуации жителей поселений возле линии разграничения.

Позже была затронута тема необходимости принятия Верховной Радой закона о коллаборантах, из-за чего Шуфрич возразил, что мол в таком случае необходимо приравнять к таковым всех избирателей его партии. На это отреагировал Бутусов, который заявил, что в момент обострения ситуации на линии разграничения, члены ОПЗЖ сбежали за границу, а также призвал ведущего не давать слова "этим негодяям".

Шуфрич же ответил, что хочет, чтобы "люди знали правду". В этот момент их перепалка переросла в драку, которую пытались разнять практически все присутствующие в студии.

Стоит отметить, что сразу же после этого события в сети появилось множество тематических мемов и шуток.