Шуфрич і Бутусов стали героями кумедної карикатури після бійки у Шустера

Користувачі мережі продовжують жартувати на тему бійки в ефірі "Свободи слова"

Бійка між журналістом Юрієм Бутусовим та нардепом "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова" вже не лише стала причиною появи безлічі мемів на цю тему, а й потрапила до карикатури.

Однією з них поділився художник і музикант Юрій Журавель.

Карикатура Юрія Журавля

Як повідомлялося раніше, 18 лютого Бутусов та Шуфрич влаштували словесну суперечку під час обговорення ситуації на Донбасі та питання про необхідність евакуації мешканців поселень біля лінії розмежування.

Пізніше було порушено тему необхідності ухвалення Верховною Радою закону про колаборантів, через що Шуфрич заперечив, що, мовляв, у такому разі необхідно прирівняти до таких усіх виборців його партії. На це відреагував Бутусов, який заявив, що в момент загострення ситуації на лінії розмежування члени ОПЗЖ втекли за кордон, а також закликав ведучого не давати слова "цим негідникам".

Шуфрич відповів, що хоче, щоб "люди знали правду". У цей момент їхня суперечка переросла в бійку, яку намагалися розібрати практично всі присутні в студії.

Варто відзначити, що відразу після цієї події в мережі з’явилося безліч тематичних мемів та жартів.