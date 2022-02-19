Бійка Бутусова та Шуфрича миттєво стала темою жартів та мемів у мережі: найкраще

Згадали політику й стару гостроту про "небитого Шуфрича".

Увечері в п’ятницю, 18 лютого, у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" журналіст і головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов та депутат Верховної Ради від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич зійшлися в сутичці, що відразу стало темою для обговорення та жартів в мережі.

Бійка у прямому ефірі

Інтернет-користувачі відреагували на протистояння дописами, жартами та мемами. Наприклад, згадали, що Шуфрич – голова комітету ВР з питань свободи слова.

Згадали і про те, що останні кілька років популярний мем "скільки днів не били Шуфрича". На цю тему зробили не лише зображення, а й відеоролики.

Також користувачів здивувала реакція гостя ток-шоу, ексміністра закордонних справ (2007-2009) Володимира Огризка, який спокійно спостерігав за бійкою, коли решта учасників ефіру намагалася припинити побиття нардепа (або принаймні вдавали).

Знайшли привід для іронії та у багатьох інших речей. Припустили діалог Шуфрича з однопартійцями, висловилися про силу четвертої влади та інші теми.

Жартівливий діалог Шуфрича та Бойка

Зазначимо, що гарячу суперечку та подальшу бійку викликало обговорення закону про колаборантів. Але крім нього в ефірі порушувалися й інші актуальні питання, у яких Шуфрич висловлювався різко. Серед них, як писав Телеграф, питання евакуації жителів окупованих територій.