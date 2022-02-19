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Бійка Бутусова та Шуфрича миттєво стала темою жартів та мемів у мережі: найкраще

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Шуфрич і Бутусов — розбіжності вилилися у бійку Новина оновлена 19 лютого 2022, 08:10
Шуфрич і Бутусов — розбіжності вилилися у бійку

Згадали політику й стару гостроту про "небитого Шуфрича".

Увечері в п’ятницю, 18 лютого, у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" журналіст і головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов та депутат Верховної Ради від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич зійшлися в сутичці, що відразу стало темою для обговорення та жартів в мережі.

Бійка у прямому ефірі

Інтернет-користувачі відреагували на протистояння дописами, жартами та мемами. Наприклад, згадали, що Шуфрич – голова комітету ВР з питань свободи слова.

Згадали і про те, що останні кілька років популярний мем "скільки днів не били Шуфрича". На цю тему зробили не лише зображення, а й відеоролики.

Також користувачів здивувала реакція гостя ток-шоу, ексміністра закордонних справ (2007-2009) Володимира Огризка, який спокійно спостерігав за бійкою, коли решта учасників ефіру намагалася припинити побиття нардепа (або принаймні вдавали).

Знайшли привід для іронії та у багатьох інших речей. Припустили діалог Шуфрича з однопартійцями, висловилися про силу четвертої влади та інші теми.

Жартівливий діалог Шуфрича та Бойка
Жартівливий діалог Шуфрича та Бойка

Зазначимо, що гарячу суперечку та подальшу бійку викликало обговорення закону про колаборантів. Але крім нього в ефірі порушувалися й інші актуальні питання, у яких Шуфрич висловлювався різко. Серед них, як писав Телеграф, питання евакуації жителів окупованих територій.

Теги:
#Бійка #Нестор Шуфрич #Юрій Бутусов
Шуфрич і Бутусов — розбіжності вилилися у бійку
Політика
Бійка Бутусова та Шуфрича миттєво стала темою жартів та мемів у мережі: найкраще
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Категорія
Шуфрич і Бутусов — розбіжності вилилися у бійку
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