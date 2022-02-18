Шуфрича впіймали на визнанні російської влади у Криму: що відкопали журналісти

Нардеп є членом фракції "ОПЗЖ" у парламенті.

Будинок та землю в Сімеїзі на території окупованого Криму сім’я депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича узаконила у 2019 році у російських реєстрах.

Про це повідомляється у розслідуванні "Схем".

Як йдеться у тексті, це свідчить про визнання юрисдикції Росії на півострові. Також розслідувачам вдалося з’ясувати, що вже після 2014 року, коли півострів було окуповано, родина Шуфрича продовжила розширювати перелік своєї нерухомості, але угоди засвідчувалися лише за законами РФ.

Маєток купили у нардепа Віктора Медведчука. Вона знаходиться на березі моря, її площа 4,5 тисячі квадратних метрів. На території приватний пляж, як сказано в розслідуванні, це не відповідає українським законам. Сусід — той самий Медведчук. Згідно з викладеними даними реєстру нерухомого майна України, вона все ще належить українській компанії. При покупці її вносили до документів як власність "Авто бізнес груп". Засновники компанії батько Шуфрича та його помічник.

У російському реєстрі, як повідомляють "Схеми", маєток і кілька ділянок землі під ним з 2019 року закріплені за російською фірмою з тими ж засновниками.

За словами журналістів, оформлення пройшло за схемою: українська компанія заснувала російську та внесла нерухомість як частину статутного капіталу. Потім запис про право власності з’явився у реєстрах РФ. Також розслідувачі виявили, що кількість нерухомого майна розширилася вже в окупованому Криму на землю біля недобудови. Її також вносили на баланс російської компанії у 2017 році.

Розслідування "Схем"

В українському кадастрі земля належить попередньому власнику, а це свідчить про те, що угоду не засвідчували в Україні.

Сам Нестор Шуфрич підтвердив журналістам володіння сім’єю нерухомістю на півострові, але реєстрацію не коментував. Він лише зазначив, що таке оформлення дозволено "спеціальними законами". У розслідуванні наведено слова постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Дарії Свиридової, що Україна не визнає документів окупантів.

У коментарях до новини в соцмережах користувачі обурилися таким вчинком, запитали, чому Шуфрич "не сидить". Також згадали і нерухомість родини президента Зеленського у Криму. Нагадаємо, що вона перебуває у власності Олени Зеленської.

Раніше "Телеграф" висвітлював скандал із ексзаступником голови МВС Олександром Гогілашвілі. У його історії також знайшли "російський слід". Журналістам вдалося дізнатися, що будинок, в якому він проживав зі своєю дружиною і де зупинявся голова СБУ, Кирило Буданов належить жінці, у якої може бути російське громадянство.