Квартиры, гаражи, ценные бумаги и часы: Зеленский задекларировал имущество

Президент Украины Владимир Зеленский показал, каким имуществом владеет и обнародовал декларацию доходов и имущества своей семьи за 2020 год.

Декларация Зеленского опубликована в Едином государственном реестре деклараций.

Так, согласно декларации, общий доход Зеленского составил 19 113 279 гривен за год. В собственности Зеленского находится квартира в Киеве площадью 254.5 кв. м., гараж и место для паркинга.

В общей собственности семьи президента две квартиры в Киеве. Первая леди Елена Зеленская владеет квартирой в оккупированном Крыму (Ливадия), а также паркоместом.

Кроме того, в собственности семьи Зеленского имеется нежилое помещение в Киеве площадью 337 кв. м.

Также в собственности Зеленского имеется четверо часов - BREGUET, Tag Heuer (самый дешевый в пределах -1450 долларов), Roleх (от 1000 до 4000 долларов), Piaget. Помимо этого Зеленский владеет серьгами и кольцом с бриллиантами.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский под Новый год получил выше 4 миллионов гривен роялти от "Квартала 95".